Il TAR della Campania respinge il ricorso dell’Eintracht. Non ci saranno tifosi tedeschi al Maradona

Come riporta l’ANSA, il Tar della Campania ha respinto il ricorso presentato dall’Eintracht Francoforte , che aveva presentato reclamo contro la decisione con la quale le autorità italiane hanno disposto il “divieto di vendita dei tagliandi ai residenti in Germania per tutti i settori dello stadio” negando così la trasferta dei suoi tifosi per la partita di Champions League in programma mercoledì prossimo, allo stadio Maradona, contro il Napoli.

La decisione è stata adottata dal quinta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania.

Foto: logo Eintracht