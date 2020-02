Il super gol di Emre Can non basta: Bayer-Borussia 4-3. Il video

Il Borussia Dortmund cade sul campo del Bayer Leverkusen per 4-3. Per le Aspirine segnano Volland (doppietta), Bailey e Bender. Per il BVB, che restano al terzo posto con 39 punti, trovano la via della rete Hummels, Emre Can (tiro da lontano all’incrocio) e Guerreiro. A seguire gli highlights dell’incontro:

Foto: Borussia Dortmund Twitter