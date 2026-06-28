Il Sunderland rifiuta l’offerta del Chelsea per Xhaka

28/06/2026 | 19:50:23

Il Sunderland non ha intenzione di cedere Granit Xhaka al Chelsea, una precisa richiesta del nuovo allenatore Xabi Alonso che lo conosce bene. Secondo quanto riportato da David Ornstein per The Athletic il Sunderland ha rifiutato un’offerta del Chelsea, specificando che il centrocampista non è in vendita a nessun prezzo. Al punto che l’orientamento resta quello di non prendere in considerazione alcun tipo di proposta per Xhaka.

Foto: sito sunderland