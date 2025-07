Il Sunderland punta Matthis Abline: offerta da 20 milioni per l’attaccante del Nantes

01/07/2025 | 14:50:02

Secondo un’esclusiva di Footmercato, Matthis Abline, attaccante classe 2003 del Nantes, ha attirato l’interesse del Sunderland, che ha già presentato un’offerta da 20 milioni di euro per il giocatore. Autore di 9 gol in 34 partite di Ligue 1 nella scorsa stagione, Abline si è confermato uno dei giovani più promettenti del campionato francese. Nonostante l’interesse di club come Lille e Olympique Marsiglia — quest’ultimo frenato dalla richiesta di 50 milioni del Nantes — il Sunderland, neo promosso in Premier League, punta con decisione sul talento francese, spinto anche dall’allenatore Régis Le Bris.

Foto: insta abline