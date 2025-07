Il Sunderland in chiusura per Laurienté. Ora su Buchanan…

18/07/2025 | 12:03:51

Armand Laurienté in chiusura al Sunderland per una cifra con i bonus vicina ai 20 milioni. Fonti inglesi hanno dato l’affare in dirittura, avevamo segnalato ieri il nome del Sunderland tra i club interessati con il Bologna che aveva fatto un nuovo sondaggio (non approfondito) dopo quello della scorsa estate. Adesso il Sassuolo può tornare su Buchanan, se ci saranno le condizioni giuste e dopo il vertice con l’Inter di diversi giorni fa. Inevitabile l’addio di Laurienté che, come raccontato anche ieri, aveva chiesto la cessione al Sassuolo.

Foto: Instagram Laurienté