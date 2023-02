Il Sudtirol annuncia il rinnovo di Odogwu fino al 2025

Il Sudtirol ha annunciato il rinnovo dell’attaccante Raphael Odogwu. Il trentaduenne attaccante ha firmato un nuovo contratto con scadenza fissata al 30 giugno 2025. Otto reti e due assist in ventiquattro partite, si tratta della prima stagione in Serie B per il classe ’91. Il comunicato ufficiale del club: “FC Südtirol è lieto di comunicare il prolungamento del contratto di Raphael Odogwu. Il precedente accordo sarebbe scaduto al termine della corrente stagione, ovvero il 30 giugno 2023. L’attaccante biancorosso, 32enne, ha firmato un rinnovo biennale, con nuova scadenza fissata al 30 giugno 2025”.

Foto: sito ufficiale Sudtirol