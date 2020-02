Il solito Rebic non basta a Pioli: la Fiorentina (in 10) riprende il Milan nel finale

Al Milan non basta il solito Rebic per battere la Fiorentina. Al Franchi, la squadra di Pioli va in vantaggio con l’attaccante croato, che sfrutta al meglio un errore della difesa viola, ma si fa recuperare dagli uomini di Iachini (in 10) con un rigore trasformato da Pulgar e procurato dall’ex Cutrone a 5’ dalla fine. Nel primo tempo annullato un gol a Ibrahimovic dal VAR (per un tocco di braccio prima della rete), protagonista anche in occasione del cartellino rosso a Dalbert, inizialmente ammonito. Nel Milan esordio per il portiere Begovic, che nella ripresa è subentrato al posto di Donnarumma, out per problemi fisici. Il Milan spreca così una buona chance: i rossoneri agganciano il Napoli al sesto posto a 36 punti, mentre la Fiorentina sale a quota 29.

Venerdì 21 febbraio

Ore 20.45 Brescia-Napoli 1-2 (Chancellor – Insigne, Fabian Ruiz)

Sabato 22 febbraio

Ore 15.00 Bologna-Udinese 1-1 (Palacio – Okaka)

Ore 18.00 Spal-Juventus 1-2 (Petagna – Ronaldo, Ramsey)

Ore 20.45 Fiorentina-Milan 1-1 (Pulgar – Rebic)

Domenica 23 febbraio

Ore 12.30 Genoa-Lazio

Ore 15.00 Verona-Cagliari

Ore 15.00 Torino-Parma

Ore 15.00 Atalanta-Sassuolo

Ore 18.00 Roma-Lecce

Ore 20.45 Inter-Sampdoria

Classifica: Juve 60; Lazio 56; Inter 54; Atalanta 45; Roma 39; Napoli, Milan 36; Verona, Parma 35; Bologna 34; Cagliari 32; Sassuolo, Fiorentina 29; Torino, Udinese 27; Lecce 25; Sampdoria 23; Genoa 22; Brescia 16; Spal 15.

