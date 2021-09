Il Napoli non si ferma. La compagine partenopea è in vantaggio al 45′ sul Cagliari per 1-0. A segno, come al solito Osimhen.

Il nigeriano, all’11’ ha sbloccato la gara con una zampata sotto misura, dopo un ottimo assist di Zielinski. Napoli spesso vicino al raddoppio ma per ora è sempre 1-0 al Maradona.

Napoli che al momento sarebbe di nuovo primo a 18 punti, a +2 sul Milan.

Foto: Twitter Napoli