Il solito Malen lancia la Roma: giallorossi avanti 1-0 al Tardini

10/05/2026 | 18:49:08

La Roma conduce a fine primo tempo contro il Parma al Tardini. I giallorossi sono avanti grazie a un gol di Malen.

Al 9′ passa la Roma sempre con il solito Malen, ma la rete è annullata per fuorigioco dell’olandese. Al 22′ però tutto regolare. Si sblocca la gara al Tardini: la Roma riconquista palla con Kone che serve Dybala, l’argentino infila per Malen che davanti a Suzuki non esita. Giallorossi avanti 1-0 sul Parma.

La Roma vicina al raddoppio con Soulé. Palo dell’esterno.

Il Parma però non sta a guardare e per poco non pareggia. Al 38′, errore di Svilar che serve per poco Strefezza che va vicino al pareggio. Brividi per la Roma che però chiude avanti 1-0 i primi 45 minuti.

Foto: Instagram Roma