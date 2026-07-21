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Il solito Ibrahimovic: “Paredes contro Gavi? Gli avrei tirato una testata”

21/07/2026 | 18:16:07

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Il Far West scatenatosi al termine della finale del Mondiale tra Leandro Paredes, Gavi ed Eric Garcia ha immediatamente fatto il giro del mondo, suscitando sdegno e una cascata di critiche nei confronti dell’argentino. La FIFA ha aperto un’indagine e Zlatan Ibrahimovic, esponente di Fox Sports, ha così commentato l’accaduto: “Paredes può ritenersi fortunato che non ci fosse un giocatore come me in campo. Se ci fossi stato io, gli avrei dato una testata e sarei stato espulso. È una mancanza di professionalità da parte sua. Non so cosa facciano i giocatori spagnoli; se ne stanno semplicemente lì a guardare mentre un altro giocatore aggredisce un loro compagno”.

Foto: X Ibrahimovic