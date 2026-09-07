Il solito Frattesi e il primo gol di Gudmundsson: la Lazio ribalta l’Udinese e resta a punteggio pieno

07/09/2026 | 22:44:01

La Lazio non si ferma e raggiunte Inter e Roma a punteggio pieno. Al 49′ la sblocca l’Udinese. Primo gol subito dalla Lazio, la squadra di Gattuso era l’unica senza gol presi nel torneo: la sblocca Karlstrom su una grande giocata di Vojvoda e Davis, che smarca il compagno di tacco. Arriva poi il terzo gol di Frattesi, ancora lui, la Lazio riprende l’Udinese. Palo di Zaccagni all’87’, con la Lazio che sfiora il vantaggio. Un minuto dopo però la squadra di Gattuso la ribalta con il primo gol di Gudmundsson su assist di Doekhi. Vince la Lazio 2-1.

foto x lazio