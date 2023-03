Il solito Di Maria trascina la Juventus e stende il Friburgo (1-0)

Termina 1-0 all’Allianz Stadium, la Juventus vince contro il Friburgo grazie al solito Angel Di Maria. I bianconeri partono fortissimo, quindici minuti di fuoco con il gol sfiorato, al 14′, con un bel diagonale di Rabiot. Al 23′, problemi fisici per AlexSandro, che non era al top, si tocca il flessore sinistro.Al suo posto Bonucci. I ritmi si abbassano, poi angolo di Di Maria per Bremer di testa al 31′, ma il tentativo del difensore brasiliano si spegne sul fondo. Al 45′ Cuadrado conclude, Flekken respinge, ma Vlahovic non ne approfitta e manda alto. Nella ripresa la Juventus passa in vantaggio al 53′ con il solito Di Maria: cross di Kostic, si inserisce il Fideo, che di testa gira in porta. Dopo la gioia, subito brivido per i bianconeri. I tedeschi avevano trovato la rete del pareggio dopo circa nove minuti di gioco. Il gol firmato da Holer, però, è stato annullato dopo la revisione al VAR. Al 67′ paura per Chiesa che, dopo fa due scatti, cade al suolo con le mani sul volto. Si tocca il ginocchio sinistro, tutti temono il peggio. Timore che rientra , tra gli applausi. Termina così 1-0 all’Allianz Stadium, la Juventus vince il primo round contro il Friburgo.

Foto: Instagram Juventus