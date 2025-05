Il solito Adorante fa continuare il sogno della Juve Stabia. Battuto il Palermo 1-0. Semifinale con la Cremonese

17/05/2025 | 21:33:49

La Juve Stabia completa il quadro delle semifinali playoff di Serie B. La compagine campana batte 1-o il Palermo al Romeo Menti e si qualifica in semifinale playoff. Gara molto tattica, il Palermo prova a fare la gara nel primo tempo, ma le chance migliori le hanno le Vespe.

Nella ripresa, al 67′, il solito bomber Adorante segna una rete decisiva che mette il Palermo con le spalle al muro. I rosanero ci provano fino alla fine (8 minuti di recupero), ma Thiam salva nel finale.

Allora passa la Juve Stabia che sfiderà la Cremonese in semifinale. Per il Palermo, partito con ambizioni promozione, grande delusione.

Foto: sito Juve Stabia