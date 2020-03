Il Siviglia vuole blindare il giovane terzino Pablo Perez

Il Coronavirus ha fermato i campionati, ma i club continuano a lavorare per progettare il futuro. Ad esempio, il Siviglia starebbe cercando di blindare Pablo Perez, giovane terzino classe 2001. Secondo Estadio Deportivo, infatti, sulle sue tracce si sarebbe diversi club, fra cui Ajax e Red Bull Lipsia. Per provare a convincerlo, il club andaluso starebbe pensando di proporgli un nuovo contratto e promuoverlo definitivamente in prima squadra.

Foto: MARCA