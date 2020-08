Il Siviglia domina l’Europa League: 5 su 5 e adesso sfida l’Inter

Il Siviglia sfida l’Inter nella finale d’Europa League dopo le final eight giocate in Germania. Una gara ricca di spunti, tra due allenatori che regalano un calcio diverso e due squadre che sono gli opposti. Gli andalusi arrivano alla gara di questa sera in programma all’RheinEnergieStadion alle ore 21:00 con un piccolo vantaggio visto che dal 2006 ad oggi il Siviglia non ha sbagliato mai l’ultimo atto. Quella di questa sera sarà la sesta finale di Europa League, con cinque coppe messe in bacheca. Un numero da capogiro. La prima nel 2006 con la roboante vittoria per 4-0 contro il Middlesbrough, poi nel 2007 contro l’Espanyol vinta ai calci di rigore. Infine il tris che va dal 2014 al 2016, con tre vittorie consecutive ai danni di Benfica, Dnipro e Liverpool.

Foto: twitter Siviglia