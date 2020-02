Il sindaco Sala annuncia: “Inter-Samp verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi”

Inter-Sampdoria verrà rinviata a causa dell’allarme Coronavirus. Lo ha comunicato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che sul proprio profilo Facebook ha scritto il seguente messaggio: “Dal Consiglio dei Ministri riceviamo alcune prime istruzioni relative a misure da applicare nel Comune di Milano. In particolare si sospendono le lezioni nelle Università, mentre per le scuole il Ministero competente non ha disposto misure restrittive se non la sospensione delle gite scolastiche. La partita Inter-Sampdoria di domani sera verrà rinviata, così come tutti gli altri eventi sportivi programmati. Domani mattina in Prefettura rifaremo il punto”.

Foto: zimbio