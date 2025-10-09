Il sindaco Gualtieri: “Lo stadio della Roma sarà tra i più belli del Mondo”

09/10/2025 | 12:11:29

Intervenuto sul palco dell’assemblea generale dell’EFC, il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri ha parlato del nuovo stadio della Roma: “Siamo all’ultima tappa, l’impianto sarà uno dei più belli del mondo. Porterà con sé un’intera riqualificazione urbanistica creando delle zone verdi per i cittadini e impianti sportivi. Roma è una città che parla al mondo, mi auguro che questo incontro possa creare un nuovo inizio per il calcio europeo”.

Foto: X personale