Il Sindaco di Salerno appoggia Iervolino: “Ragionevole sospendere per qualche turno il campionato”

Attraverso una nota il Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli appoggia le parole del numero uno della Salernitana Danilo Iervolino: “Trovo estremamente ragionevole la proposta del neo presidente della Salernitana Danilo Iervolino di sospendere per qualche turno il campionato di Serie A in attesa di definire un nuovo ed efficace protocollo operativo in relazione all’andamento pandemico”.

FOTO: Instagram Iervolino