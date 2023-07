Il sindaco di Parigi punge il PSG: “Non so a che gioco stiano giocando con Mbappé”

Un caso che sta tenendo banco in Francia è quello di Kylian Mbappè, in rottura con il PSG, non convocato per la tournée pre stagionale dei transalpini. L’addio sembra irrimediabile, ma l’atteggiamento del PSG fa storcere il naso a parecchie istituzioni, tra cui il sindaco di Parigi, Anne Hidalgo, che punge il club sulla vicenda.

Queste le parole della prima cittadina di Parigi a MFM TV: “Non capisco a che gioco stia giocando il Paris Saint-Germain. Hanno il miglior giocatore del mondo e sarebbero pronti a non farlo giocare, devo confessarvi che non ci sto capendo niente. Ovviamente Kylian è un calciatore straordinario, mi piacerebbe che rimanesse a Parigi e penso che stare qui per molti anni fosse il suo desiderio. Mi chiederei quindi più che altro a cosa stia giocando il PSG”.