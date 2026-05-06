Il Sindaco di Madrid tuona: “L’Uefa non voleva l’Atletico in finale”

06/05/2026 | 15:58:06

Il sindaco di Madrid, José Luis Martinez Almeida è intervenuto a margine di un incontro istituzionale e ha commentato in modo molto duro quanto successo ieri sera all’Emirates Stadium: “Quando ho visto il sorteggio pensavo che avremmo affrontato l’Arsenal, e mi sbagliavo. Abbiamo giocato contro la UEFA. E la UEFA ha chiarito di non volere l’Atletico Madrid in finale di Champions League. È incomprensibile che abbiano nominato un arbitro tedesco quando Spagna e Germania si contendono il quinto posto in Champions League. Ieri ci sono state delle azioni che non erano dovute a un arbitro più o meno scarso, ma a mio parere a una decisione predeterminata volta a danneggiare l’Atlético Madrid”.

Foto: sito Atletico