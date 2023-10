Il sindaco di Firenze Nardella: “Euro 2032 in Italia grande opportunità anche per il Franchi. Dobbiamo procedere con il nuovo stadio”

La notizia di giornata è l’assegnazione dell’edizione del 2032 degli Europei a Italia e Turchia, e uno degli stadi che ospiteranno le gare sarà quello di Firenze. Il sindaco della città toscana Dario Nardella ha parlato così sul suo profilo Twitter:

“È ufficiale, Euro2032 si svolgerà in Italia e Turchia. Una grande opportunità per riqualificare gli stadi italiani e specialmente per Firenze. Ora più che mai abbiamo il dovere di procedere con il progetto del nuovo stadio Franchi senza il quale non potremo ospitare gli Europei”.

Foto: Instagram ufficiale Dario Nardella