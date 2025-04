Il siluro di Koundé regala la Coppa del Re al Barça! Real steso 3-2 dopo i supplementari

La Copa del Rey è del Barcellona! I blaugrana stendono il Real ai supplementari: 3-2 decide la rete di Koundé. La sfida si apre con la grande rete di Pedri al 28′. Ancelotti inserisce Mbappé a inizio ripresa al posto di Rodrygo. E il francese colpisce al 70′. Sette minuti più tardi sono ancora i Blancos a colpire con Tchouameni. Ma i blaugrana rispondono colpo su colpo con la rete di Ferran Torres che taglia dietro a Rudiger, salta Courtois e deposita in rete. Finale incandescente. Al 90esimo il direttore di gara ha prima assegnato un calcio di rigore al Barcellona in pieno recupero per un fallo di Asencio su Raphinha, poi la decisione è cambiata dopo la revisione a bordo campo. La rete decisiva arriva al 116′ del secondo tempo supplementare: Koundé intercetta il passaggio di Modric e lascia andare un siluro che non lascia scampo a Courtois. Nervosismo nel finale con Rudiger che viene espulso al 122′.