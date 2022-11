Il Senegal non sostituirà Mané nella lista dei convocati per il Mondiale

Ieri si sono arrenate le speranze di vedere Sadio Mané in Qatar. E si era aperto il dibattito di chi sarebbe potuto essere il sostituto della stella del Bayern Monaco. A distanza di un giorno, la Nazionale africana ha sciolto le riserve decidendo di non affidare a nessuno l’incarico di sostituire Mané. Dunque, il Senegal avrà a disposizione 25 giocatori anziché 26 per affrontare il torneo. L’annuncio è arrivato direttamente dai canali social della Nazionale.

Foto: Instagram Senegal