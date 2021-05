Il Sassuolo vuole l’Europa: vittoria in casa del Genoa 2-1

Il Sassuolo batte il Genoa 2-1 al Ferraris e lancia un messaggio alla Roma per la corsa all’Europa League. Gara molto belle, nel primo tempo le squadre di battono colpo su colpo. Al 14′ Raspadori porta in vantaggio gli emiliani. Gol contestato dal Genoa per presunto fallo, non rilevato, a dare il via all’azione del gol.

Poco dopo, pareggio dei liguri annullato dal Var, sempre per un fallo, stavolta visto.

Al 66′ Berardi trova il gol del 2-0 che lancia i neroverdi verso l’Europa.

Nel finale, il Genoa dimezza lo svantaggio all’85’ con un gran gol di Zappacosta. Assalto ligure alla ricerca del pareggio che però non trova effetti.

Vince il Sassuolo che sale a 56 punti, con la Roma attualmente scavalcata al settimo posto. Il Genoa resta a 36, non ancora salvo.

Foto: Twitter Sassuolo