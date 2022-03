Il Sassuolo vince con tre rigori, Fiorentina-Verona e Bologna-Torino terminano in parità

Pioggia di gol in quel di Venezia, dove il Sassuolo ha superato la formazione allenata da Paolo Zanetti con un rotondo 1-4 al termine di una partita aperta dopo pochissimi secondi da Giacomo Raspadori, che al primo minuto ha portato in vantaggio la formazione neroverde. La squadra di Alessio Dionisi ha poi dilagato grazie a due calci di rigore, realizzati rispettivamente da Domenico Berardi e Gianluca Scamacca, nonostante il pressing di un Venezia che ha provato a restare in partita.

L’aggressività dei lagunari è stata premiata al minuto trentaquattro, quando Thomas Henry ha firmato il momentaneo 1-3. Nel secondo tempo è stato ancora un calcio di rigore, realizzato da Berardi, a chiudere l’incontro, anche se il Venezia ha avuto l’opportunità per riaprirla con il quarto penalty della gara, fallito da Mattia Aramu.

Termina invece in parità la partita del Franchi tra Fiorentina ed Hellas Verona. La viola mette in mostra un Krzysztof Piątek in stato di grazia, con il polacco che ha firmato la rete che ha aperto l’incontro, ma la compagine scaligera ha risposto con Gianluca Caprari, terzo giocatore della squadra di Igor Tudor ad andare in doppia cifra. Nel secondo tempo la formazione di Vincenzo Italiano ha provato a spingere sull’acceleratore creando diverse occasioni, senza riuscire a trovare i tre punti.

Termina 0-0 la partita fra Bologna e Torino, con la formazione granata che ha avuto qualche occasione in più per portare a casa il successo. La squadra di Ivan Juric non riesce ad uscire dunque dal suo momento non felice, con il successo che manca da sette partite.

Foto: Instagram Berardi