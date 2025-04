Il Sassuolo torna in Serie A! Il pareggio dello Spezia fa partire la festa promozione dei neroverdi

Il Sassuolo torna in Serie A dopo un solo anno! Gli uomini di Fabio Grosso hanno già ottenuto il pass per la promozione diretta. Lo stop dello Spezia, che si è fermato sul 2-2 contro il Mantova, fa partire la festa promozione per i neroverdi. 75 punti raccolti in 33 giornate grazie a 23 vittorie, 6 pareggi e 4 sconfitte. 73 gol fatti, miglior attacco della Serie B e 34 subiti, terza miglior difesa per gli uomini di Fabio Grosso. Il Sassuolo ora resta in lotta solamente con il Pisa per il primo posto con comunque un vantaggio sui nerazzurri di 9 punti.

Foto: Instagram Sassuolo