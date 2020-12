Il Sassuolo soffre ma vince: contro il Benevento basta un rigore di Berardi

Il Sassuolo ha battuto il Benevento per 1-0 nell’anticipo del venerdì dell’undicesima giornata di Serie A. I neroverdi ottengono i tre punti grazie a un rigore segnato da Berardi all’ottavo minuto del primo tempo. Ma nella ripresa, complice l’espulsione di Haraslin – rosso diretto per un duro intervento su Letizia – il Benevento ha creato molte occasioni per pareggiare: a quattro minuti dalla fine Iago Falque ha colpito una traversa e nei minuti successivi due interventi di Consigli hanno salvato la porta degli emiliani. La squadra di De Zerbi sale così al secondo posto, in attesa delle altre gare tra sabato e domenica.

Foto: Twitter Sassuolo