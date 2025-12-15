Il Sassuolo si gode Koné. Con la salvezza il riscatto diventa automatico

15/12/2025 | 13:00:06

Fabio Grosso si gode Ismael Koné, il centrocampista è già arrivato a quota tre reti in campionato con il gol siglato al Milan. “Potevamo anche vincere, ma giocavamo contro una squadra molto forte. Gli inserimenti fanno parte del mio gioco, devo continuare a farlo” ha detto nell’immediato post partita. E l’acquisto di Konè può essere definito un affare vero e proprio per il Sassuolo, arrivato dal Marsiglia con la formula del prestito con diritto di riscatto per circa 10 milioni che diventa obbligo in caso di salvezza degli emiliani (oltre ai 2,5 già versati per il prestito). Un centrocampista manda Roberto De Zerbi, che dal Sassuolo ha spiccato il volo, che aveva allenato il centrocampista a Marsiglia fino a febbraio quando aveva dato il via libera per il prestito al Rennes.

