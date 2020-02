Il Sassuolo si gode Boga: “Voglio arrivare più in alto possibile”

Jeremie Boga, autore del gol che ha permesso al suo Sassuolo di battere la Spal, dopo la gara è intervenuto così ai microfoni di DAZN: “Abbiamo fatto una grande partita dal primo minuto, il risultato è meritato. Abbiamo fatto tutto bene. Le squadre del nostro stesso livello difendono più basse, per noi è più difficile, ma dobbiamo continuare così. De Zerbi mi ha aiutato molto dal punto di vista tattico, su come difendere e attaccare la profondità. Sono contento di essere cresciuto così. Ora voglio arrivare più in alto possibile, divertirmi e cercare di vincere ogni partita, facendo più gol e assist”, ha chiuso Boga.

Foto: Twitter ufficiale Sassuolo