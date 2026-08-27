Il Sassuolo saluta Pinamonti: “Decisivo in tante vittorie neroverdi. Grazie Andrea”

27/08/2026 | 10:32:09

Il Sassuolo ha voluto salutare tramite i propri canali social Andrea Pinamonti a seguito del suo trasferimento alla Lazio.

Ecco le parole del club:

“Bomber solido e puntuale. Riferimento sicuro in campo. Decisivo in tante vittorie neroverdi. Grazie Andrea!”

Di seguito anche il comunicato del club neroverde:

“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver ceduto a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Andrea Pinamonti alla SS Lazio.

La società ringrazia Andrea per quanto dimostrato negli anni trascorsi in neroverde e gli augura le migliori fortune umane e professionali”.

Foto: sito Lazio