Olivier Giroud ha postato sui social immagini significative dell’ultima serata in maglia rossonera. Il bomber francese, che dal prossimo anno sarà un attaccante del New York FC, ha scritto sui social: “Una serata che rimarrà per sempre nel mio cuore. Grazie di tutto Milanisti”, ha scritto l’ormai ex numero 9 rossonero.

Foto: Instagram Milan