Il saluto di Verdi al Napoli: “Mi hai voluto bene dal primo giorno, ora hai un tifoso in più”

Se ne è parlato per tutta l’estate, si è verificato all’ultimo momento. Simone Verdi ha lasciato in extremis il Napoli per unirsi al Torino proprio sul gong dopo una trattativa lunghissima. Il nuovo giocatore granata ha voluto però stamattina lasciare un messaggio di saluto alla società partenopea attraverso il proprio profilo Instagram. Queste le sue parole: “Ciao Napoli. Mi hai accolto e mi hai voluto bene dal primo giorno. Mi sono sentito a casa! Avrai sicuramente un tifoso in più! Ci vediamo presto in campo. Un grosso in bocca al lupo!“.

Foto: twitter Napoli