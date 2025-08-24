Il saluto di Rowe ai tifosi del Marsiglia

24/08/2025 | 17:34:47

Non è finita nel migliore dei modi l’esperienza di Jonathan David Henry Rowe con l’ Olympique di Marsiglia dopo la lite avvenuta contro Adrien Rabiot e il successivo allontanamento dei due giocatori dalla squadra. Il passato è già alle spalle per l’inglese nato nel 2003, visto che, nelle scorse ore è giunta l’ufficialità del suo passaggio al Bologna.

Il calciatore ha salutato, attraverso i suoi canali social, i tifosi che lo hanno sostenuto nel corso dell’unica stagione disputata in terra transalpina:

“Devo cominciare col dire che non ho mai conosciuto un sostegno come il vostro prima d’ora! Da quando sono atterrato all’aeroporto di Marignane un anno fa, fino ad oggi. È stata un’altalena di emozioni, ma voglio ringraziarvi sinceramente per la fiducia e il supporto che mi avete dimostrato lungo tutto il percorso”.

Oltre ai tifosi, il nuovo giocatore si dedica anche ai componenti della società francese: “Non voglio entrare troppo nei dettagli. Voglio concentrarmi nel ringraziare i giocatori, gli allenatori e lo staff dietro le quinte per avermi spinto ogni giorno a lottare per questo stemma. Abbiamo condiviso tanti ricordi ed esperienze che porterò con me per tutta la vita!”. Restate in salute, che Dio vi benedica e buona fortuna per il resto della stagione! Una volta marsigliese… sempre marsigliese”.

Foto: Instagram Rowe