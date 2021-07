Il saluto di Petkovic alla nazionale Svizzera: “Grazie per questi 7 anni meravigliosi.

Vlado Petkovic è il nuovo allenatore del Bordeaux. Lascia la Nazionale svizzera dopo 7 anni.

Il tecnico, ex Lazio, ha così salutato la Nazionale elvetica: “Vorrei ringraziare i responsabili dell’ASF per aver esaudito il mio desiderio e avermi permesso di affrontare una nuova sfida. Sono stati sette anni meravigliosi, che non dimenticherò mai. Vorrei anche ringraziare tutti coloro che mi hanno sostenuto e accompagnato durante questo periodo rendendo possibili questi successi. Abbiamo iniziato in primavera la qualificazione ai Mondiali con due vittorie, auguro alla Svizzera di staccare il biglietto per il Qatar”.

Foto: Twitter Nazionale svizzera