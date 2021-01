Il saluto di Ozil all’Arsenal: “Sono diventato uomo a North London, è un posto che resterà per sempre casa mia”

Mesut Ozil lascia l’Arsenal, è stato ufficializzato in giornata il suo passaggio al Fenerbahce, che era nell’aria da svariati giorni. Ecco la sua lettera di saluti e ringraziamenti che il calcicatore tedesco ha postato su Twitter, dedicata alla società in cui ha trascorso gli ultimi sette anni della sua carriera:

“Cari Gunners,

Sette anni e mezzo. Quasi tremila giorni. Mi sembra così strano dover scrivere questo messaggio dopo così tanto tempo a Londra. Da quando sono arrivato, qui mi sono sentito a casa. Sono stato accolto a braccia aperte dallo staff, dai compagni di squadra, e, cosa più importante, dai tifosi. Sarò sempre grato per la fiducia avuta da parte di Arsene Wenger nei miei confronti, nel settembre 2013. Sono diventato uomo a North London, un posto che chiamerò per sempre casa mia. Non lo dimenticherò mai.

Essendo stato all’Arsenal per così tanto tempo ci sono stati alti e bassi. Dopo più di 250 partite, 44 gol e 71 assist, è arrivata l’ora che le nostre strade si separino”.

Foto: Twitter Arsenal