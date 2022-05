Il saluto di Onana all’Ajax: “Finisce un bellissimo viaggio durato 7 anni”. Ora l’Inter

Andrè Onana sarà il prossimo portiere dell’Inter. Il camerunense arriva a parametro zero dall’Ajax, club dal quale si è congedato quest’oggi con una lettera su Instagram: “Finisce un bellissimo viaggio durato 7 anni. Sono arrivato con l’entusiasmo di un bambino, oggi me ne vado da uomo con la soddisfazione di aver dato tutto per questa maglia, dal primo all’ultimo giorno. Abbiamo sofferto e pianto, ma abbiamo anche riso e celebrato momenti magici. Non sarò più in grado di emozionarvi coi miei salvataggi, ma il mio cuore resterà sempre con voi. Grazie a tutti coloro che mi hanno sempre sostenuto e incoraggiato nei momenti buoni e in quelli meno buoni. È stato un onore formare parte della storia dell’Ajax, adesso è arrivata l’ora di intraprendere un nuovo percorso. Non so se sono stato il migliore, ma so che ho sempre fatto del mio meglio”.

FOTO: Twitter Camerun