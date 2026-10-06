Il saluto di Neymar a Messi: “Non è solo l’Argentina a ringraziarti, è il mondo intero a farlo per tutto ciò che hai dato al calcio”

06/10/2026 | 23:08:03

L’attaccante del Brasile e del Santos, Neymar Junior, ha voluto commemorare su Instagram il suo amico Lionel Messi in occasione del suo addio all’albiceleste. Queste le sue parole:

“Chi ama il calcio ha avuto la fortuna di goderti in tutti questi anni…

Oggi è la tua ultima partita con la maglia della tua Nazionale, del tuo Paese, e spero che tu possa goderti ogni secondo, che tutti gli omaggi che riceverai oggi possano renderti felice.

Non è solo l’Argentina a ringraziarti, è il mondo intero a ringraziarti per tutto quello che hai fatto per il calcio.

Grazie per avermi fatto amare ancora di più il calcio. È stato un onore aver giocato contro di te, e ancora di più aver fatto la storia al tuo fianco.

GRAZIE“.

Foto: Instagram Neymar