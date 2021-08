Il saluto di Laporta a Messi: “Le porte del Barcellona saranno sempre aperte per te, grazie di tutto”

Dopo le emozionati parole di Messi in conferenza, arriva il messaggio del presidente del Barcellona Joan Laporta. Quest’ultimo ha affidato a Twitter il suo saluto al fuoriclasse argentino. Ecco quanto scritto dal numero uno blaugrana:

“Auguro il meglio a te e alla tua famiglia, Leo. Le porte del Barcellona saranno sempre aperte per te, grazie di tutto”.

Desitjo el millor per a tu, Messi, i per a la teva família. Sempre tindràs les portes del Barça obertes. Gràcies per tot, Leo! pic.twitter.com/pL02D83RoP

