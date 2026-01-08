Il saluto di Guendouzi: “Grazie per l’amore che ho ricevuto, ho sempre dato tutto per questa maglia”

08/01/2026 | 11:05:55

Ha scelto un video sul canale YouTube della Lazio, Mattéo Guendouzi per salutare il club e i tifosi.

Queste le parole del centrocampista transalpino che passerà al Fenerbahce: “Volevo farvi un saluto, ciao a tutti i tifosi della Lazio. Volevo fare questo piccolo video per ringraziarvi, di tutto l’amore che mi avete dato sin dal primo giorno in aeroporto. Me lo ricordo bene. sono arrivato con la mia famiglia e abbiamo vissuto emozioni fantastiche. Non è stato sempre facile, ma in ogni caso sono sempre stato sincero, ho sempre cercato di fare del mio meglio, mi sono sempre dato per questa maglia, perché ve lo meritate. E resterete davvero per sempre impressi nel mio cuore”.

Si chiude un capitolo, ora comincia la sua nuova avventura in Turchia con il Fenerbahçe.

Foto: X Lazio