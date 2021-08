Il saluto di Griezmann a Messi: “Sono certo che non è un addio, ma un arrivederci”

Anche Antoine Griezmann ha voluto salutare su Instagram l’ormai ex compagno di squadra Lionel Messi: “L’unica cosa che posso dirti è ciò che ogni amante del calcio pensa: grazie! Grazie per quel che hai fatto al Barcellona! Per la città, per il club… hai cambiato tutto! Sono certo che non sia un addio bensì un arrivederci e che il tuo percorso si incrocerà nuovamente col Barcellona”.

Foto: Twitter Barcellona