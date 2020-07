Il saluto di Cosmi: “Ringrazio tutti, Perugia è casa mia”

Dopo l’esonero di oggi dalla panchina del Perugia, Serse Cosmi ha salutato la squadra attraverso un post sul suo profilo instagram: “Molto probabilmente il mio ritorno a casa (perché Perugia è casa mia) è stato solo quello che non avrei mai voluto che fosse: una “suggestione“. Ringrazio comunque tutti quelli che mi hanno voluto e mi vogliono bene e compio non l’ultimo, ma l’ennesimo atto d’amore per il Perugia Calcio e per la città tutta: tacere. Forza Grifo per sempre!”.

https://www.instagram.com/p/CC1Hd-QCVXi/?utm_source=ig_web_copy_link

Foto: profilo twitter Perugia