Il saluto di Balerdi al Marsiglia: “Lascio la mia casa, un luogo speciale. Me ne vado con la coscienza tranquilla, con la certezza di aver dato tutto”

11/09/2026 | 21:26:18

Il difensore della Roma, Leonardo Balerdi, ha rilasciato sul proprio account Instagram un lungo post di saluto al Marsiglia. Queste le sue parole:

“Questo messaggio è rivolto a tutte le marsigliesi e a tutti i marsigliesi. Prima o poi, questo giorno doveva arrivare.

Ho lasciato passare qualche giorno perché per me non è stato facile. Lo scrivo con quella sensazione di qualcosa che mi stringe il petto, una sensazione difficile da esprimere. Lascio la mia casa, un luogo speciale, un posto che avrà per tutta la vita un posto nel mio cuore.

Un luogo che mi ha aperto le sue porte e che mi ha visto crescere nel corso degli anni. Da quel ragazzo di 21 anni che aveva alle spalle soltanto poche partite da professionista, fino al giorno in cui ho avuto la fortuna e l’orgoglio di diventare capitano di questa grande istituzione e di indossare per 200 volte la sua maglia, così speciale per me.

Marsiglia è una città unica. A volte ti fa volare fino a toccare il cielo, e altre volte ti fa provare esattamente il contrario. Non è stato sempre tutto perfetto, ma anche questo fa parte di ciò che rende questo posto così speciale e che ti fa sentire vivo.

Non posso che avere parole di gratitudine per i tifosi. Siete un pubblico unico, che non smette mai di incoraggiare, che spinge affinché non si abbassino mai le braccia. Voi che siete lì per il club ogni giorno, mettendo talvolta la vostra stessa vita in secondo piano per questo grande club e che rendete il Vélodrome uno degli stadi più leggendari del mondo.

Vorrei inoltre ringraziare tutte le persone con cui ho condiviso questa avventura fin dal primo giorno: dirigenza, staff, compagni di squadra e dipendenti. Molti lavorano nell’ombra, ma sono professionisti incredibili e, soprattutto, persone straordinarie. Grazie per avermi aiutato a crescere, a migliorare e per essere stati al mio fianco nei momenti belli così come in quelli difficili.

Me ne vado con la coscienza tranquilla, con la certezza di aver dato tutto, fino all’ultima goccia di sudore, fisicamente e mentalmente, per questo club che amo così tanto. Ho dato tutto, proprio come fate voi ogni fine settimana e come fa ogni marsigliese nella propria vita di tutti i giorni.

Marsiglia e Olympique Marsiglia, grazie, grazie e ancora grazie”.

Foto: sito Roma