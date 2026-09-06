Il saluto del Wydad Casablanca a Ziyech: “Sei stato uno di noi e rimarrai sempre parte della famiglia”

06/09/2026 | 15:25:50

Il Wydad Casablanca ha annunciato la fine dell’avventura di Hakim Ziyech con un post sui propri social di ringraziamento al calciatore.

Questo il saluto del club:

“Questo capitolo potrebbe non essersi sviluppato a lungo quanto speravamo, ma vederti indossare la maglia del Wydad rimarrà sempre un momento speciale per il club e i suoi tifosi. La tua presenza tra noi farà per sempre parte di un capitolo unico della nostra storia.

Sei stato uno di noi e rimarrai sempre parte della famiglia del Wydad. I grandi club non si definiscono soltanto in base al tempo che i giocatori trascorrono tra le loro fila, ma anche attraverso i ricordi, le emozioni e i momenti che lasciano dietro di sé.

Da parte di tutta la Nazione Wydad, ti ringraziamo per ogni momento condiviso con noi e per aver indossato con orgoglio i nostri colori.

Ti auguriamo nient’altro che successo, felicità e soddisfazioni nel prossimo capitolo della tua carriera, sia dentro che fuori dal campo.

Alcuni viaggi possono giungere al termine, ma i ricordi rimangono, e il Wydad avrà sempre un posto nel tuo cuore.

Grazie, Hakim”.

Foto: Instagram Wydad