Il Salisburgo ferma il Napoli: 1-1 al San Paolo. Qualificazione rimandata

Il Napoli perde il primo posto e rimanda la qualificazione gli ottavi di finale di Champions League. Al San Paolo, contro il Red Bull Salisburgo, la squadra di Carlo Ancelotti non è andata oltre l’1-1 nella sfida valida per la quarta giornata della fase a gironi di Champions. Il gioiellino Haaland sblocca la gara su rigore, poi ci pensa Lozano – al suo primo gol al San Paolo – a riportare il match in equilibrio con una staffilata dal limite dell’area. Nella ripresa il Napoli sfiora più volte il sorpasso, ma senza colpire il bersaglio grosso. Qualificazione rimandata per gli uomini di Ancelotti.

Foto: Twitter ufficiale Champions League