Come riportato dai social ufficiali del club francese, il gruppo canadese Kilmer Sports Ventures di Ivan Gazidis ha avviato le trattative per l’acquisto del Saint-Etienne. Di seguito la nota del club: “Gli azionisti dell’AS Saint-Étienne e il gruppo canadese Kilmer Sports Ventures stanno avviando trattative esclusive per l’acquisizione del club”.

Foto: Saint-Etienne logo