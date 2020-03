Il Saint-Etienne batte il Rennes e raggiunge il Psg in finale di Coppa di Francia

Si è conclusa pochi istanti fa la seconda semifinale di Coppa di Francia e il Saint-Etienne batte il Rennes 2-1. Ospiti in vantaggio con la rete dell’ex Milan Niang su calcio di rigore, poco prima dell’intervallo Kolodziejczak pareggia i conti. Nella ripresa la partita resta in equilibrio, ma al 94′ il fantasista algerino ex Bastia e Sochaux, Boudebouz, trova il gol vittoria. Les Verts raggiungono in finale il Psg di Cavani, Neymar e Mbappé che ieri ha strapazzato il Lione di Garcia.

Foto: L’Equipe