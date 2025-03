Il ritorno di Nikola Popović in Portogallo: un viaggio di crescita e successo

Nikola Popović è un allenatore di calcio con una carriera internazionale che lo ha portato a lavorare in diverse parti del mondo, dall’Asia all’America. La sua storia professionale è caratterizzata da un continuo adattamento a culture e ambienti calcistici differenti, con un focus particolare sullo sviluppo dei giovani talenti e sulla creazione di una solida identità di squadra.

La carriera di Popović, come racconta RG, è iniziata in Portogallo, dove ha lavorato come assistente allenatore. La sua prima esperienza come primo allenatore è avvenuta al Sertanense, squadra della terza divisione portoghese, nel 2014. Questa breve esperienza gli ha permesso di comprendere le differenze e le responsabilità associate al ruolo di leader, rispetto alla posizione di assistente. Successivamente, ha lavorato all’Aspire Academy in Qatar, contribuendo al successo della nazionale qatariota, che ha vinto l’AFC Asian Cup nel 2019 e nel 2024.

La successiva esperienza di Popović al Benfica B è stata significativa, poiché gli ha permesso di lavorare con giovani talenti come Rúben Dias e Renato Sanches. La sua capacità di riconoscere e coltivare il potenziale nei giovani giocatori è stata una costante nella sua carriera. Ha anche lavorato in diverse leghe regionali, accumulando esperienza e costruendo una reputazione come allenatore capace di adattarsi a vari ambienti calcistici.

Nel 2024, Popović è tornato in Portogallo per allenare l’Atlético CP. Sotto la sua guida, la squadra ha mostrato un miglioramento significativo, posizionandosi al vertice del Gruppo B con 24 punti, a quattro partite dalla fine della stagione regolare. La squadra ha anche dato filo da torcere al Rio Ave nella Coppa di Portogallo, dimostrando il potenziale di crescita.

Popović, continua RG, ha enfatizzato l’importanza di stabilire valori fondamentali e una cultura solida all’interno della squadra. Ha sottolineato che, al di là del calcio, si tratta di costruire un’identità che possa portare al successo. La passione e l’energia che ha portato allo stadio hanno contribuito a rafforzare il legame tra la squadra e i tifosi, creando un ambiente positivo e motivante.

La carriera di Nikola Popović evidenzia un percorso caratterizzato da adattabilità, dedizione allo sviluppo dei giovani e capacità di costruire culture vincenti all’interno delle squadre. Il suo ritorno in Portogallo e il successo con l’Atlético CP dimostrano la sua competenza nel trasformare le squadre e nel creare un impatto positivo nel calcio portoghese.

Foto: sito ufficiale Sporting Kansas city