Il ritorno di Domenech in Ligue 1, 27 anni dopo l’ultima esperienza in un club

Raymond Domenech è da pochi giorni il nuovo allenatore del Nantes, il sessantottenne di Lione non allenava una squadra di club dal lontanissimo 1993, momento in cui era sulla panchina del club della sua città.

L’ultima partita risale al 2 giugno di ventisette anni fa, una sconfitta del Lione per 3-2 contro il Bordeaux decisa da Zinedine Zidane.

Il tecnico transalpino, subentrato a Christian Gourcouff nell’incarico, debutterà sulla panchina del Nantes il 6 gennaio 2021 contro il Rennes.

Foto: Daily Post