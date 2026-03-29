Il ritorno al gol di Thuram e doppietta Doué. La Francia vince 3-1 l’amichevole con la Colombia

29/03/2026 | 23:17:19

Tante rotazioni, ma alla fine il risultato è sempre quello. Vince la Francia che chiude il suo impegno internazionale di marzo con la vittoria per 3-1 contro la Colombia. Una serata da ricordare per la giovane stella del PSG, Desiré Doué, alla prima rete in Nazionale (prime due visto che ha realizzato una doppietta). A segno anche l’interista Marcus Thuram, che mancava dal gol con la Francia da quasi 2 anni. Un gol che comunque può rivitalizzarlo anche per gli impegni con l’Inter, visto che negli ultimi mesi era poco brillante.

Da segnalare 90 minuti ben fatti da Kalulu e sponda Colombia, anche per Cabal. Per dovere di cronaca, nel finale, la rete della bandiera dei Cafeteros è arrivata con Campaz.

Mbappé, entrato nel finale, non riesce a raggiungere Giroud in vetta alla classifica all-time di marcatori con la Francia.

Foto: sito Francia