Il rimpianto di Evra: “Avrei voluto Conte al Manchester United. Vederlo al Tottenham fa male”

Patrice Evra, ex calciatore della Juventus e Manchester United, ha rilasciato un’intervista ai microfoni del The Mirror durante la quale ha criticato la scelta dei Red Evils di non affidare la panchina ad Antonio Conte. Di seguito le parole del ex calciatore francese: “Conte al Tottenham fa male al cuore. Penso che, insieme a Klopp e Guardiola, sia uno dei migliori allenatori del mondo. Adesso sarebbe potuto essere sulla panchina del Manchester United. Ma alcune persone del club hanno detto: ‘Non è il nostro stile, non è quello che stiamo cercando’. Ovviamente ora vediamo cosa farà Ten Hag. Ha il mio sostegno”.

Foto: Twitter Tottenham